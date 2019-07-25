قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي عقد في القاهرة، اليوم الخميس، ناقش "محاولة تركيا للتنقيب في المياه الإقليمية لقبرص".

وكان "بيري" يتحدث، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للمنتدى الذي حضره بالقاهرة، بصفة مراقب، ولم يخض في مزيد من التفاصيل، وفقا لـ"رويترز".

وتنقب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وسط مطالب متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل البلدين منذ انقسام الجزيرة بين القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في قصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.​

وأكد الرئيس أهمية المنتدى في تفعيل وتنسيق سياسات الدول الأعضاء به لتطوير سوق الغاز الإقليمي في شرق المتوسط من أجل إطلاق الإمكانات الكامنة من موارد الغاز في المنطقة، وتمهيداً لإيجاد مركز متكامل للطاقة إقليمياً ودولياً، وفقا لتصريح من السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.