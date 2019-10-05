قال محمد ربيع الباحث في العلاقات الدولية والتركية، إن الولايات المتحدة والعالم على دراية بما يحدث من انتهاكات تركية؛ للأراضي القبرصية.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن قضية قبرص التركية ليست جديدة، لافتا إلى أن تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بقبرص الشمالية أو ما تسميها بقبرص التركية، ولم يكن لدي المجتمع الدولي أي قرار واضح بما تفعله تركيا في قبرص، أو بشأن الانتهاكات في تنقيب عن شرق المتوسط.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية والتركية، إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ مجموعة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية على تركيا بسبب تدخلها والتنقيب في الشرق المتوسط منذ 3 أشهر، مؤكدا أن تركيا ما زالت تتحدى المجتمع الدولي وأرسلت سفنا جديدة للتنقيب في المتوسط وشرق المتوسط.

وأكد الباحث أن المصالح الأمريكية في هذه المنطقة كثيرة والانتهاكات التركية فيها تؤجل فكرة استخراج الغاز، لافتا إلى أن أن روسيا لا تصدر أي عقوبات لأنها تستفاد مما يحدث فهي ترغب أن تظل تركيا سبب في عدم استقرار المجتمع الدولي أو حدوث نزاع بينها وبين الاتحاد الأوروبي.