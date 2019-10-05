قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الأرمينية هاروتيونيان، اليوم، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة فانادزور شمال شرقي البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن اللجنة تلقت معلومات الليلة الماضية حول حادث مسلح في أحد المساكن الخاصة بفانادزور، وتم اكتشاف جثتين لرجلين مصابين بطلقات من سلاح ناري، وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، وتوفي أحدهم وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأوضحت هاروتيونيان، أنه تم فتح التحقيق في قضية قتل وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، واعتقال شخص للاشتباه به والذي اعترف بالفعل.