جدد قاضي المعارضات، اليوم، حبس المتهم أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام السابق، وسيدة ونجلها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، لاتهام الأول بطلب وأخذ مبلغ من المال على سبيل الرشوة، وتقديم السيدة المتهمة ونجلها الرشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

كان فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، واجهوا المتهمين الثلاثة بالتسجيلات الصوتية التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية بناء على استصدار إذن من المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة لواقعة الضبط، وتضمنت التسجيلات اعترافا من المتهم أحمد سليم بحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء التصاريح وموافقة المتهمة ونجليها على تقديم الرشوة بما أفادته التسجيلات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحمد سليم متلبسا، وقالت مصادر أمنية ورقابية إنّ هناك تسجيلات بالصوت والصورة تدين المتهم أحمد سليم في الواقعة، وتؤكد تورطه في طلب رشوة بمبلغ 200 ألف جنيه وهدايا عينية.