أزال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اسم الأمين العام السابق للمجلس أحمد سليم من ترويسة الموقع، كما أزال المجلس جميع مقالات سليم التي نشرت له منذ تدشين الموقع الرسمي للمجلس.

يأتي هذا الإجراء بعد قرار المجلس بإعفاءأحمد سليم من منصبه كأمين عام الأعلى للإعلام، الأربعاء الماضي، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه صباح الثلاثاء الماضي؛ لاتهامه بتلقى رشوة في أمور تخص عمله.

وقرر المجلس تعيين الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، أمينا عاما خلفا له، والذي من المقرر أن يباشر عمله غدا.