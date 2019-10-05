وزير الخارجية الأمريكية: العلاقات مع اليونان الآن أقوى من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، إن العلاقات بين واشنطن وأثينا في الوقت الحالي أقوى من أي وقت مضى، مضيفا إن الطرفين واثقان تمامًا من أنهما يستطيعان سويًا العمل على ضمان أن تكون أثينا ركيزة الاستقرار في المنطقة، وأثنى بومبيو - في تصريحات نقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية خلال زيارته لليونان في ختام جولته الأوروبية - على الجهود التي تتخذها اليونان في سبيل تحقيق انتعاش اقتصادي.

وحول الانتهاكات التركية للمنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن أبلغت أنقرة رفضها لعمليات التنقيب غير القانونية شرق البحر المتوسط، مضيفا - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - "نود أن نتأكد من أن القواعد تحكم التنقيب الدولي في موارد الطاقة بالبحر المتوسط، وأنه ​​ليس هناك أي دولة تحتجز أوروبا كرهينة أبلغنا الأتراك بأن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول وسنستمر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية للتأكد من أننا، كما هو الحال دائما، نضمن حدوث النشاط القانوني".

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد طالب من الولايات المتحدة استخدام نفوذها من أجل تخفيف حدة التوترات في منطقة شرق المتوسط التي تشهد نزاعًا بين قبرص وتركيا على حقوق تتعلق بمناطق بحرية، ووصف ميتسوتاكيس - خلال لقائه مع بومبيو - التحركات التركية جنوب الجزيرة القبرصية خلال الأيام الأخيرة تعد "انتهاكًا صارخًا للحقوق السيادية لنيقوسيا".

وتواجه اليونان وتركيا - الحليفتان في حلف شمال الأطلسي "الناتو" - خلافًا بشأن الجزيرة القبرصية التي انقسمت عرقيًا بين اليونان والقبارصة الأتراك منذ عام 1974.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية نمساوية أن أعداد المهاجرين القادمين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف يرتفع بشكل حاد هذا العام، موضحة أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين تم تسجيل زيادة في اللاجئين بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشارت التقارير - التي نشرت اليوم في فيينا - إلى أن اليونان تتوقع وصول 25 ألف لاجىء جديد إلى أراضيها بنهاية العام الجاري.

وأوضح تقرير لـ"فيلت آم سونتاج"، نقلاً عن بيانات للمفوضية الأوروبية، بأنه وصل 46.5 ألف مهاجر من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المذكورة مقابل 37.8 ألف مهاجر خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن غالبية المهاجرين من الأفغان يليهم السوريون ثم العراقيون، وقد توجه أغلبهم إلى اليونان وإيطاليا.وأشار التقرير، إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي وحده وصل 3710 أشخاص إلى اليونان، وهو رقم قياسي منذ بدء نفاذ الاتفاقية الأوروبية التركية في ربيع عام 2016.