تقدم فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ابتداء من الغد الأحد، احتفالية بعنوان "يوم النصر"؛ وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً.

وتأتي الاحتفالية، ضمن الأجندة الثقافية الفنية التي أعدتها وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، حيث تتيح الحضور مجانًا.

و"يوم النصر"، هي احتفالية غنائية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري، حيث يتناول العرض الربط ما بين روح النصر في أثناء حرب وروح العمل وبناء مصر الآن.

بطولة وإهداء من هيثم محمد، ووفاء قمر، وفيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، وديكور؛ وليد جابر، وإضاءة؛ إبراهيم الفرن، وموسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، وإخراج إسلام عبدالشفيع، وذلك تحت إشراف سامح بسيوني.