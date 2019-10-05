محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لبحث اقتراحات وحل مشكلات رجال الأعمال

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعا بأعضاء جمعية رجال الأعمال بالمنوفية لمناقشة آلية سبل التواصل وتذليل المعوقات التي تواجههم لخلق مناخ جاذب للاستثمار، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عبدالرحمن عفيفي، رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور مهندس شبل ضحا، نائب رئيس الجمعية ونقيب المهندسين وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والبيئة والتنسيق الحضاري والإدارة المالية والمجالس بالديوان العام.

في بداية الاجتماع رحب محافظ المنوفية بأعضاء جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لهم للارتقاء والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة.

كما قدم رئيس جمعية رجال الأعمال الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه ودعمه الكامل لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيدا بالدور الميداني الذي يقوم به في أرجاء مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أهمية التواصل بين رجال الأعمال وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل بعض العقبات التي تواجههم وفق اللوائح والقوانين، مؤكدا على الدور الحيوي والهام للجمعية في خدمة وتنمية المجتمع للارتقاء بمستوى الخدمات.

كما تناول اللقاء بحث أهم الفرص الاستثمارية بالمحافظة وكيفية استغلالها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها، ووضع رؤية ومنظومة متكاملة من التعاون المشترك بين الجمعية والجهاز التنفيذي للمحافظة لإزالة المعوقات وتهيئة مناخ وبيئة مناسبة واستغلال مقومات المحافظة في جذب الاستثمار ما يجعلها محافظة ذات ميزة تنافسية.

ووجه المحافظ المستشار القانوني للمحافظة بدراسة تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية من جمعية رجال الأعمال والمحافظة على أن تكون مهمتها التواصل مع رجال الأعمال لدراسة مقترحاتهم وحل المشكلات التي تواجههم وبحث سبل المشاركة المجتمعية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير الحلول الغير تقليدية للقضاء على الروتين، موضحا أنه لا يوجد لدينا رفاهية في الوقت ولابد من توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمار.