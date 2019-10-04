شهد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، احتفالية الإدارة العامة للثقافة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبرالمجيدة بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضى بشبين الكوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بحضور مدير عام الثقافة، والمستشار العسكري بالمنوفية، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والأوقا،ف ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورئيس حي غرب، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعى المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب الوطني، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن، وأن الهدف من الحفل تثبيت مفاهيم وقيم الانتصار وترسيخه في العقول لدى الشباب، وتوجيه رسالة إلى العالم أجمع تؤكد على أن الشعب المصري قادر على مواجهة التحدي وتحمل الصعاب من أجل الحفاظ على وطننا الغالي.

وتضمن الحفل فقرة شعرية، ومجموعة من الفقرات الغنائية قدمتها فرقة المنوفية للموسيقى العربية، والتي قدمت باقة من أروع الأغاني الوطنية منها "صباح الخير يا سيناء"، "سلم على الشهداء"، و"حلوة بلادي"، و"أم البطل"، وغيرها من الأغاني الوطنية.