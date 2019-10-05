رئيس "بنها": بدء الدراسة بالجامعة فرع العبور بـ3 برامج

جري اليوم رفع أعلام مصر ومحافظة القليوبية وجامعة بنها علي مقر فرع الجامعة الجديد بمدينة العبور بعد تشغيله لأول مرة هذا العام وذلك فى اطار الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة، بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.

واشار رئيس الجامعة الى ان الدراسة قد بدأت هذا العام بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها الجديد بالعبور، وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.