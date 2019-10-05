قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تدرس إقامة مراسي جديدة لربط مراكز ومدن المحافظة ببعضها، ورفع كفاءة عدد من الشوارع من ناحية الإنارة والصرف وبلاعات صرف مياه الأمطار، موضحا أنه سيتم تغطية شوارع المنصورة بكاميرات مراقبة خلال 3 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم مع أعضاء المجلس الاستشاري بحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد، وأعضاء المكتب الاستشاري الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، والمهندسة هناء عبدالعزيز، رئيس قطاع الخطة بالأمانة العامة للإدارة المحلية السابق، والدكتورة أميمة صالح، بمستشفى الباطنة التخصصي، والدكتور محمد البيلي، مدرس بكلية طب الأسنان، وفتحي موسى، بالأمانة العامة للإدارة المحلية، ومنه الله غازي، عضو رقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشيماء الحسيني، عضو المكتب الفني.

وأضاف شاروبيم أن البيروقراطية تضيع إنجازات كثيرة وتستهلك الجهد والوقت، موضحا أنه لا يمكن إصدار رخصة بناء لأي طرف طالما هناك نزاع قضائي وحتى يتم الفصل فيه، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستدعي دعم الجميع للجهود التي تبذلها الحكومة لإنجاز المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المطالب.

وأشار إلى أنه لا تبرعات إجبارية في المدارس أو غيرها، ومن أراد التبرع بكامل اختياره وإرادته كنوع من المشاركة المجتمعية فأهلا به لدعم الدولة المصرية.

وشدد على ضرورة تيسير إجراءات التصالح على المواطنين من قبل مجالس المدن وإعلام الناس بالإجراءات لتشجيعهم على التقدم، موضحا أن كل المشروعات تحتاج إلى رقابة وإدارة ومتابعة، مشددا على المراقبة اليومية لمنافذ البيع.