أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على أنه يصله يوميا من 600 إلى 800 رسالة يوميا، عبر "الواتس أب" من المواطنين، قائلا: "مفيش رسالة توصلني إلا أحولها للمسؤول، أو أرد عليها"، والآن تليفوني موجود مع عدد كبير من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، حيث استمع لهم وعرض أفكارهم وتبادل معهم النقاش والحوار خلال اللقاء.

وطالب الصحفيين أن يكتبوا عن حالة الطرق الداخلية في المدن والقري، لأننا نحتاج إلي أكثر من 3 مليار جنيه لإعادة رصفها، والمبلغ المخصص لم يتجاوز 380 مليون جنيه فقط، ولن يتم رصف أي شارع إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية له.

وأعلن عن تغيير خطوط الصرف الصحي بشارعي الجيش وعبدالسلام عارف خلال فترة وجيزة، وافتتاح 3 ميادين في مدينة المنصورة خلال احتفالات أكتوبر، كما يجري الانتهاء من تطوير سوق السمك بالسنبلاوين نهاية يونيو المقبل.