قررت إدارة الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة سهير عبد القادر، تكريم الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، وذلك عن مجمل أعمالها وإبداعاتها في المجال الفني والسينمائي.

يذكر أن لبنى عبدالعزيز سـينمائية مصرية، خريجة الجامعة الأمريكية في القاهرة، أكملت دراستها العليا فحصلت على الماجستير في التمثيل من الولايات المتحدة الأمريكية، لها العديد من الأدوار المهمة في السينما المصرية التي عنيت بالمرأة وقضايا فئات المجتمع المصرى، وكان من أشهر أعمالها فيلم الوسادة الخالية مع عبدالحليم حافظ وفيلم عروس النيل، وقدمت لأول مرة مسلسل إذاعيًا بعنوان الوسادة لا تزال خالية، وهو استكمالًا لأحداث فيلم الوسادة الخالية.

تقام الدورة الثالثة من مهرجان الأفروصينى في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر المقبل بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فعالياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الأفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي.