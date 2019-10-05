ينظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالات ثقافية غنائية متنوعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر.

ويقيم مركز الحرية للإبداع، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري، احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور الأبطال الحقيقين أصحاب المواقف البطولية الهامة، كما سيعرض فيلم تسجلي وتكريم المجموعة 39 الكومندز البحري، مصاحب لأوبريت الشهيد الحي عبد الجواد سويلم للملحن بدوي عبدالدايم، والشاعر طاهر سعيد، وذلك بقاعة توفيق الحكيم في تمام الساعه 6 مساءً.

كما يقيم المركز يوم الاثنين الموافق 20 من أكتوبر الجاري، أوبريت شعري غنائي بعنوان "حكاية انتصار"، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تقديم الشاعر محمد محمود رطيل بمصاحبة المايسترو محمود أبو زيد، وفرقة قصر التذوق للموسيقى العربية، وذلك بحضور كوكبة كبيرة من أبطال أكتوبر وإيلات وعدد من الفنانين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً.