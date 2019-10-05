قالت الدكتورة أميرة أبو شقة، منسق عام مبادرة "الوفد مع المرأة"، إن تلك المبادرة جاءت بعد النجاح الملحوظ لمبادرة "الوفد مع الناس".

وأضافت "أبو شقة" خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد، أن المرأة المصرية بما تتحمله من صعوبات ومسئوليات أصبحت هي نبض وشريان المجتمع وليست نصف المجتمع فحسب.

وأوضحت أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، شكل لجنة لتنسيق المبادرة على أن ترصد مشكلات المرأة في مختلف المحافظات والعمل على وضع حلول لها قدر المستطاع.

ونوهت إلى أنه بعد رصد مشكلات المرأة في عدد من المحافظات لوحظ وجود نوعين من المشكلات إما تكافلية أو التنمية المستدامة، مشددة على أن المبادرة هدفها العمل على أرض الواقع لأنها إذا توقفت إلى حد المؤتمر لن تكون ناجحة.

ودعت رئيس الحزب وقيادات الوفد إلى تشكيل لجان متابعة لرصد ومراقبة الاستمرارية لمبادرة الوفد مع المرأة حتى لا تكون مبادرة زمنية لكن تعكس رؤية الحزب الذي يقف جنبً إلى جنب مع الدولة المصرية.