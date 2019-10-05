أصدر رئيس نيابة مركز ثالث المحلة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة بتشريح ودفن جثة طفل ألقى بنفسه من الطابق الثالث بسبب خلافات أسرية بين الزوجين مع الطفل دفعتها للقفز من أعلى احدى الشرفات، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ناجي العيسوي، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل سقط فى إحدى شوارع منطقة الوراقة بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة الطفل "حسام .ا"، 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، عقب إلقاء نفسه من الطابق الثالث هربا من والدته وزوجها نتيجة خلافات أسرية.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد البرلسي، مفتش فرع البحث الجنائي بقسم ثالث المحلة، والنقيب عمرو منصور، رئيس المباحث، وجود مشكلات زوجية بين الأم وزوجها دفعت الطفل على أثرها إلى الوقوف على سور شرفة منزل عائلته بالطابق الثالث، واختل توازنه فسقط جثة هامدة، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كما تم التوقيع الطب الشرعي على الجثة، وتسليمها إلى ذويه لدفنه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتشريح ودفن الجثة.