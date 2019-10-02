تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، من شن حملة مرورية مكبرة، تهدف إلى إحكام التواجد الشرطي وضبط "التكاتك" والدراجات النارية المخالفة، بشوارع مدينة زفتى، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 3 دراجات بخارية و4 "تكاتك" وسحب عدد من الرخص، لتسببهم في ارتباك مروري، أمام مستشفى زفتى العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد محمود الجيار مدير إدارة مباحث مرور يفيد بشن حملة مكبرة برئاسة الرائد محمود جلال رئيس الوحدة، والنقيب محمد السوداني، وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبشن حملة مرورية أمام مستشفى زفتى العام.

كما أسفرت عن ضبط 7 "تكاتك" ودراجة بخارية، وسحب عدد من الرخص لتسببهم في ارتباك مروري أمام المستشفى بشارع البحر، وإعاقتهم حركة المرور، كما تم سحب رخص وتغريم أصحاب السيارات المركونة بشوارع جانبية لغلقها الشارع.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات الوقائع، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.