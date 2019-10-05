قال اللواء الدكتور علاء عز الدين، المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، إن معظم الأجيال الحالية غير مدركة لقيمة نصر أكتوبر في الوقت الحالي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن انتصار أكتوبر هو مرحلة سبقها صراع طويل بين العرب وإسرائيل، وهو في الأساس صراع وجود وليس صراع حدود.

وتابع أن الصراع نتاج لاستخدام الغرب لإسرائيل لكسر وتركيع الإرادة المصرية، "شوفنا محاولات عرقلة إقامة السد العالي، وسحب التمويل، ومعركة قناة السويس 1956 و1967"، مشيرا إلى أن الجيش المصري لم يختبر واستطاع الجيش في 6 سنوات استرداد كل قوته وتحقيق نصر مع فارق تكنولوجي كبير جدا بين القوتين.