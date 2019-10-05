هنأت الإعلامية لبنى عسل، متابعيها بذكرى نصر أكتوبر المجيدة لكونه عيد النصر: "نوجه التحية للجيش المصري والشعب المصري والدولة المصرية بمناسبة ذكرى هذا الانتصار".

وأضافت "عسل" خلال تقديمها لبرنامجها "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر هو احتفال بتحدي الشعب المصري وجيشة للظروف المستحيلة من أجل إعلاء الراية المصرية، موضحه أن رفع العلم المصري على أراضي سيناء هو ذكرى للتحدى والعزة والنصر والإرداة: "الشعب المصري لما بيبقي عايز يعمل حاجة بيعملها، وقدم رسالة للعالم كله بنجاحه بالرغم من الحرب النفسية التي شنها الغرب عليه".

وأكدت أن حرب 6 أكتوبر 1973 شهدت بطولات عده وتاريخ كتب من نور بالرغم من وجود ظروف اقتصادية صعبة في ذلك التوقيت: "احنا حررنا أرضنا مهما كانت التكلفة والصعوبات اللي واجهتنا"، وتابعت: "البطولات بتسلم بطولات تانية والأبطال أحفادهم أبطال".