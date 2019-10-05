اختتمت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم، الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا ومكافحة القواقع، والتي استمرت خلال 35 يوم منذ بدء الحملة بتاريخ 01/ 09/ 2019 وحتى 05/ 10/ 2019، وأسفرت جهود الحملة عن إعطاء جرعة البلهارسيا لأكثر من مليون و89 ألف مواطن بواقع عدد مليون و089 ألف في 142 بؤرة بالقرى المستهدفة بمحافظة الشرقية بنسبه بلغت 92.21% من المستهدف والبالغ مليون و180 ألف و028 مواطنا وذلك بعد استثناء السيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الفشل الكبدي والكلوي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن تجريع المواطنين تم من خلال 199 فرقة طبية عن طريق أقراص سهلة البلع تعطى لجميع المواطنين من سن 6 سنوات وحتى 65 عاما، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة إلى أكثر من 3 مليون قرص بواقع 3098393.5 قرص، وتم الفحص والمكافحة الميكانيكية للقواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بالمحافظة، وذلك بأطوال 5000 كم طولي، بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين طوال فترة الحملة.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الأمراض المتوطنة بالمديرية ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وجميع الفرق المشاركة على المجهود المبذول خلال فترة الحملة وتحقيق المستهدف منها.