ضبط شخصين تعديا بالأسلحة البيضاء على العاملين بإحدى مدارس المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، من إلقاء القبض على شخصين حاولوا اقتحام أبواب مدرسة جلال الدين الابتدائية للتعدي على مدرس وعاملين بداخلها باستخدام الأسلحة البيضاء وترويعهم، وتم الدفع بقوات الشرطة، واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ناجي العيسوي، مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمحاولة مجموعة من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء التهجم واقتحام أبواب مدرسة جلال الدين التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الواقعة بمحيط المدرسة المذكورة.

وتبين من تحريات النقيب عمرو منصور، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، وجود خلافات بين ولي أمر طالب مع مدرس وطالب آخر ما دفع الطرف الأول إلى استقدام عدد من البلطجية لترويع حياة المدرس داخل المدرسة.

وكشفت التحريات الأمنية عن هوية المتهمين، حيث تبين أنهم من عائلة الخضري، وهما "ا. م" و"م. س"، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين، وسماع أقوال المدرس وعدد من شهود العيان بالمدرسة لحيثيات الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.