أعلاها 20 جنيهًا.. تعرف على رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك

تستعرض "الوطن" رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM في البنوك المصرية حال استخدام العميل بطاقة ائتمان تابعة لبنك آخر.
البنك الأهلي
عمولة السحب من بنك ATM آخر: 5 جنيهات، عمولة الاستعلام 1.5 جنيه.
بنك مصر
عمولة السحب من بنك ATM آخر: 6 جنيهات لكل عملية، عمولة الاستعلام: جنيه واحد.
البنك التجاري الدولي
عمول السحب النقدي: 2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل عملية.
بنك الإسكندرية
عمولة السحب النقدي: 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك HSBC
عمول السحب: 10 جنيهات، و10 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك فيصل الإسلامي
عمولة السحب: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
البنك العربي الأفريقي
عمول السحب: 8 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.
بنك الإمارات دبي وطني
عمول السحب: 20 جنيها من أي ماكينة صرف لبنك آخر، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك كريدي أجريكول
عمولة السحب النقدي: 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك بلوم
عمولة السحب: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.
بنك البركة
عمولة السحب: 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.
البنك المصري الخليجي
عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.