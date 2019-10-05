قال المؤرخ محمد الشافعي، إن حرب أكتوبر شارك فيها أكثر من مليون ضابط وجندي من القوات المسلحة المصرية، كما أنهم جميعهم أبطال سواء من أكبر ضابط إلى أصغر جندي وقف بجانب معدات زملائه وكان يّحرس لهم الإمدادات من طعام وشرب وبنزين، موضحًا أن حرب أكتوبر تحتاج سنوات طويلة من أجل إبراز بطولات الجنود المصريين في هذه الحرب.

وأضاف خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أنه يجب أن يكون هناك جهد مؤسسي لتأريخ حرب أكتوبر، ومن أهم ما نُشر منها مذكرات الفريق سعد الشاذلي، ومذكرات الفريق محمد فوزي، ورحلة السياق المعلقة للعميد عادل يسري، والذي بُتر ساقة في المعارك وعادة في سيارته وبجواره ساقه المبتورة، وكتب هذا الكتاب بحس إنساني من العيار الثقيل.

وأوضح المؤرخ، أن عبد المنعم رياض استشهد في منطقة تسمى بـ نمرة 6 بالإسماعيلية، وكان بينه وبين العدو 200 متر فقط، ولم يكن هناك قائد في تاريخ البشرية قاد الحروب في الصفوف الأمامية، حيث إن عبد المنعم رياض كان رقم 2 في الجيش المصري، بينما قادة حرب أكتوبر كانوا جميعا في الصفوف الأمامية.

وتابع: "مفيش قائد كان قاعد في خندق كانوا دائما على رأس جنودهم، عبدالمنعم رياض كان أسطورة، محتاجين نتكلم عنه طويلا، لأنه عبقري وقاد المعركة من القلب".