غرق "كارما" وحريق فرع النادي وهزيمة بالدوري.. ليلة حزينة في وادي دجلة

لم تمر الساعات الأخيرة بسهولة على نادي وادي دجلة وأعضائه وإدارته على حد سواء، حيث حمل اليوم لهم عدة أخبار سيئة مليئة بالحوادث والكوارث والهزيمة، فمن غرق طفلة في فرع المعادي إلى حريق بفرع شيراتون، وصولًا إلى تلقي الفريق الأول لكرة القدم هزيمة جديدة غيَّرت موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

البداية من فرع المعادي، حيث كان مقرًا لحادثة غرق فتاة تدعى "كارما"، تبلغ من العمر عامين ونصف، داخل إحدى البحيرات الصناعية في النادي، ويتم اكتشاف جثتها بالصدفة عن طريق أعضاء النادي، الذين فوجئوا بجسدها الصغير يطفو فوق مياه البحيرة.

غرق طفلة في وادي دجلة المعادي والنيابة تحقق

النيابة العامة، انتقلت إلى النادي وعاينت موقع الحادث، واتخذت عدة قرارات بعد أن بدأت تحقيقاتها، حيث تحفظت نيابة المعادي على الكاميرات المحيطة بالبحيرة الاصطناعية داخل نادي وادي دجلة لتفريغ محتوياتها، وبيان أسباب غرق الطفلة "كارما".

كما استدعت النيابة عمال الأمن الإداري المشرفين المكلفين بمتابعة محيط البحيرة، لسماع أقوالهم في واقعة غرق الطفلة، التي تبيّن أنّها غافلت أسرتها ونزلت في المياه، كما تبين من المعاينة أن البحيرة الاصطناعية لم تحط بها أي أسوار لحماية الأطفال الصغار من السقوط فيها أثناء اللعب أو سيرهم بجانب آبائهم.

حريق في وادي دجلة فرع شيراتون

ومن المعادي إلى شيراتون، حيث اندلع حريق في فرع نادي وادي دجلة بمساكن شيراتون وتصاعدت الأدخنة، وحدثت حالة من الخوف بين الأعضاء، وأخطرت قوات الحماية المدنية، التي دفعت بـ4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتجري محاولة إخماد النيران، وقال مصدر أمني، إن الحريق محدود، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

فريق وادي دجلة يخسر من الإسماعيلي ويتجمد رصيده عند نقطة واحدة

ومن فروع النادي إلى الفريق الأول لكرة القدم لوادي دجلة، الذي استكمل اليوم السيء، وواصل انطلاقته السيئة في بطولة الدوري العام، وتلقى خسارة من فريق الإسماعيلي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

الخسارة التي تلقاها وادي دجلة، بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق، هي الثانية له في ثلاثة مباريات، وتعادل في الثالثة ليحصد نقطةً واحدة، وضعته في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري، ليدخل في صراع مناطق الهبوط مبكرًا.