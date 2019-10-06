على خطى محمد رمضان.. لقاء الخميسي تستعد لخوض مجال الغناء

أعلنت الفنانة لقاء الخميسي أنها تستعد لخوض تجربة الغناء، وأنها أسست فرقة خاصة بها وستظهر هذه الفرقة للجمهور من خلال حفل غنائي ستعلن عنه قريبا وجاء قرارها هذا بسبب حبها للغناء منذ الصغر.

ولم تكن لقاء هي الفنانة الوحيدة التي تقتحم مجال الغناء فقد سبقها الفنان محمد رمضان من خلال مجموعة كليبات جاء بعدها سلسلة حفلات لاقت هجوما بسبب نوعية الغناء الذي يقدمه للشباب وكذلك طريقة ملابسه وطريقة تقديم الحفلات.

وأيضا سمية الخشاب هي الأخرى كانت من الفنانين الذين اتجهوا إلى تقديم حفلات غنائية، حيث أحيت حفلا غنائيا في العراق مع أحمد سعد قبل انفصالهما وقد لاقت هجوما من عدد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينصحونها بالتركيز في التمثيل أفضل من الغناء.