دقائق من الرعب والخوف والفزع سيطرت على أعضاء نادي دجلة فرع شيراتون، بعد اندلاع النيران في النادي، وتصاعد الأدخنة الكثيفة، ولم يستطع الموجودون الخروج من البوابات الرئيسية للنادي وظلوا بداخله لفترة من الوقت.

مها محمود، عضوة بالنادي، وإحدى المتواجدين داخل النادي خلال الحريق، قالت إنها فوجئت خلال انتظار انتهاء تمرين ابنتها في النادي، وخلال وجودها في الركن المخصص للعائلات بدخان كثيف يملأ المكان لدرجة أنهم لم يستطيعوا الرؤية من خلاله أو التنفس.

وأضافت مها، لـ"الوطن"، أن الدخان كان مصدره حريق في المطعم الرئيسي للنادي، والموجود بالدور الأرضي للمبنى الجديد للنادي، موضحةً أن الأدخنة الكثيفة أدت لإغماء العديدين نتيجة عدم قدرتهم على التنفس وبسبب الخوف الشديد.

وأوضحت أن أمن النادي أدخلوا الأعضاء في القاعات المكيفة والبعيدة عن النيران، في محاولة لتجنب إصابة الأطفال بالاختناق نتيجة الأدخنة ولإبعاد الجميع عن الحريق، وأنهم ظلوا لفترة داخل تلك القاعات يسيطر عليهم الخوف والرعب والذعر ولا يستطيعون الخروج.

وتابعت عضوة النادي أنهم اكتشفوا وجود باب خلفي في الجهة الأخرى من النادي، والبعيدة عن المنطقة التي يسيطر عليها الحريق، وأن الباب خاص بالمحال الموجودة داخل النادي، ليخرجوا منه دون إصابات.

واندلع حريق في نادي وادي دجلة فرع مساكن شيراتون مصر الجديدة، أدى لتصاعد الدخان الكثيف وإثارة الخوف والرعب بين الاعضاء، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، في محاولة لإخماد النيران.