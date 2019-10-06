شن إبراهيم كابان، محلل سياسي كردي، هجومًا حادًا على النظام التركي بشكل عام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل خاص، حيث إن تركيا تتدخل في شؤون بعض الدول مثل سوريا والعراق وليبيا، موضحًا أن عقلية النظام التركي تخرج عن العرف الأخلاقي في التعامل مع الملفات الدولية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضاف "كابان"، أن تركيا تنظر لقبرص على أنها ليست دولة مستقلة ولا تعترف بها، وترى أنها جزء من الدولة التركية وتحاول من خلال أجندتها خلق أزمة في تلك المنطقة، حيث يُعد ملف قبرص وملف النفط ملفين شائكين في المنطقة، مشددًا على ضرورة محاسبة تركيا دوليا بسبب سياسات أردوغان، وحال ثبوت دعمها للإرهاب، فضلا عن احتلال جزء من سوريا بحسب قوله، والتدخل في الشؤون ليبيا وغيرها لما فعلت تركيا هذا ضد قبرص.

وأشار الخبير السياسي الكردي، إلى أن تركيا كانت تمثل الشرطي الأمين للمصالح الغربية الأمريكية لمدة 70 عاما ولكن دعمها للتنظيمات المتطرف جعل تركيا تدخل في صراع دولي بين روسيا وأمريكا، موضحًا أن واشنطن تتواجد في المنطقة من أجل مصلحة المنطقة ومصالحها، ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة وثيقة مع الدول العربية والمنطقة بأكملها.