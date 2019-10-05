احتدم التوتّر بين قبرص وتركيا نتيجة قيام الأخيرة بأعمال التنقيب البحرية في المياه الإقليمية لقبرص، حيث أبلغ كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص، وأن الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأعلنت السلطات القبرصية أن وجود سفينة التنقيب التركية في مناطق تابعة لها "تصعيد خطير" لانتهاكات أنقرة لسيادة قبرص، حيث أن عمليات التنقيب التركية تنتهك القانون الدولي، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، كما نددت الحكومة القبرصية، وصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخص لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية العمل بها واعتبرت الفعل التركي "سلوكا استفزازيا وعدوانيا تماما".

ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة، وتطالب بمعظم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزيرة باعتبارها ملكا لها، قائلة إنها تعمل على حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، بينما ردت قبرص بأن أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية، مضيفة أنها لن تستسلم "لتكتيكات تهديد وتنمر" من حقبة ماضية.