لقي 20 شخصا مصرعهم خلال هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية أمس السبت.

وذكر مصدر أمني: "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا غالبيتهم من عمال المناجم".

وأكد مصدر أمني آخر لوكالة "فرانس برس" حدوث الهجوم، مشيرًا أيضًا إلى وجود "عدد من الجرحى"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب افريقيا دوامة عنف تنسب الى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة أو بتنظيم داعش الإرهابي، وأدت الهجمات الى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا الى مناطق في جنوب البلاد حيث التهديدات الإرهابية أقل، بحسب "سكاي نيوز".

كما أدت هذه الاحداث الى إقفال نحو ألفي مدرسة، ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزا عن وقف هذه الهجمات وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضا إلى الشرق وبعض مناطق الغرب.