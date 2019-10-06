اليوم.. 7 ملايين ناخب تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الداخل فيما تستمر عمليات التصويت خارج البلاد، لليوم الثالث والأخير للتونسيين في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح يسعون للفوز بـ 217 مقعدا هي جملة مقاعد مجلس نواب الشعب، ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للاتنخابات التونسية يوم التاسع من أكتوبر الجاري.

وبحسب الدستور التونسي يتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات، ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية، بحسب "سكاي نيوز".

وفي حال فشل الحزب الفائز في تحقيق ذلك، يقترح رئيس الجمهورية اسما لرئاسة الوزراء، ويكلفه تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان التونسي.

وكان أعلن البرلمان العربي أنه سيشارك بوفد يضم ستة أعضاء من الجزائر والبحرين وجزر القمر وليبيا والمغرب، لمتابعة الانتخابات التشريعية في تونس والتي ستجري اليوم الأحد.

وأوضح البرلمان في بيان أصدره أمس السبت أن مشاركته تأتي بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، واستكمالا لمشاركته في متابعة الاستحقاقات الانتخابية بتونس، وأكد البرلمان حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها تونس في إطار تجربتها الناجحة في الانتقال السلمي السلس للسلطة، وعملية التحول الديمقراطي.

وسيقوم الوفد، بعد إتمام متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات، برفع تقرير يتضمن ملاحظاته لرئيس البرلمان العربي، وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية.