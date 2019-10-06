تكريم مدحت صالح في احتفالات نصر أكتوبر بشرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفنان الكبير مدحت صالح والمطربة مي فاروق والمغنية المغربية يسرا سعوف عقب الانتهاء من الحفل، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ احتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكانت محافظة جنوب سيناء أقامت بالتعاون مع شبكات قنوات "MBC مصر2" حفلا فنيا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأحيا الحفل الفنان مدحت صالح والفنانة مي فاروق والفنانة الشابة يسرا سعوف بحضور كتاب وصحفيين وأعضاء برلمانين وشخصيات عامة وقيادات أمنية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وجمع غفير من مواطني المحافظة .

وكان المحافظ وجه الدعوة للجميع لحضور الحفل بالمجان ابتهاجا بذكرى نصر أكتوبر.