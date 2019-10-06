محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة في ذكرى انتصارات أكتوبر

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفلا بالمسرح المكشوف أمام قصر ثقافة شرم الشيخ أحياه فرقتي العريش والإسماعيلية للفنون الشعبية، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.

كما حضر الحفل اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، والنائب مجدي بيومي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وجميع رؤساء القطاعات وعمال النظافة بمدينة شرم الشيخ وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكري ال46 لانتصارات أكتوبر.

وقدم محافظ جنوب سيناء في كلمته الشكر لرئيس مدينة شرم الشيخ وجميع قادة القطاعات وعمال النظافة بالمدينة لبذلهم مجهودات عظيمة لتظهر شرم الشيخ بالمظهر المشرف وطالب ببذل المزيد من الجهد لتظل مدينة السلام والجمال.

وكرم المحافظ العمال بمكافآت مالية بلغت قيمتها 40 ألف جنيه.

كما أشاد بالمجهود الذي تبذله ثقافة جنوب سيناء والهيئة العامة لقصور الثقافة، التي شاركت المحافظة بفرق الفنون الشعبية المختلفة خلال احتفالات المحافظة .

وقدم مبلغ 5 اّلاف جنيها كمكافأة لفرقتي الإسماعيلية والعريش وكلف مدير عام الثقافة بالمحافظة بتكوين فرقة للموسيقى العربية والفنون الشعبية تعبر عن تراث المحافظة الثقافي ووعده بدعم هذه الفرقة.

وألقى النائب مجدي بيومي كلمة أشاد فيها بالجهد المبذول من قبل الجهاز التنفيذي، ووجه التهنئة والشكروالتحية لرجال القوات المسلحة الذين قادوا الجيوش في المعارك وانتصروا في أكتوبر 1973، مضيفا أنهم يقودون الآن أيضا معركة التنمية للعبور بمصر لبر الأمان.