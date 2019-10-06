يحدث اليوم: انطلاق بطولة الجمباز.. ومسرحية "صحينا يا سينا"

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 6 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز

تنطلق بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي بنادي المقاولون العرب، وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد كبير من الأندية والأكاديميات.

العرض المسرحي "صحينا يا سينا" بقصر الأمير طاز احتفالا بانتصارات أكتوبر

تقدم فرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح عرض "صحينا يا سينا" من إنتاج الفرقة بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في تمام الثامنة مساء وبالمجان، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

العرض المسرحي "بيت الأشباح" على المسرح العائم بالمنيل

تقدم فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل حيث يقدم العرض أيام الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء.