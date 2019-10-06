تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 6 أكتوبر، في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.80 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.79 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 19.98 جنيه للشراء و20.14 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 19.94 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.