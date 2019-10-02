تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وسجّل في بنك المصرف المتحد نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.74 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 19.93 جنيه للشراء و20.09 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 19.93 جنيه للشراء و20.09 جنيه للبيع.