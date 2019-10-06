بدأ المواطنون منذ الصباح الباكر اليوم، التوافد على النصب التذكاري للجندي المجهول، وقبر الرئيس الراحل أنور السادات، في مدينة نصر احتفالا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973.

وحرص المواطنون على التقاط "الصور السيلفي"، وسط ترديد هتافات للاحتفال بذكرى النصر، ورفع أعلام مصر.

وشهد محيط منطقة المنصة تعزيزًا من قوات الأمن لتأمين احتفالات حرب أكتوبر المجيدة والمواطنين، في ذكرى النصر المجيد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وضع إكليلاً من الزهور، الخميس الماضي على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد.