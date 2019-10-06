وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة، إلى شهداء حرب أكتوبر: "نقول لأرواحهم الخالدة إن أبنائكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم، والحفاظ على ما تركتموه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية، لا يقبل المهانة ولا الخضوع، ولا تخدعه الأكاذيب، ولا تهزمه الحرب النفسية".

وأضاف السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد": "مصر ستظل أبدا بإذن الله وطنا منصورا مرفوع الراية، وشاهدا على انكسارات أعدائه، وخيبة أملهم، مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها".

واختتم السيسي كلمته: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم، وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".