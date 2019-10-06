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مطالبات بسحب ألفي سيارة تسلا بسبب خلل يشعل حرائق في البطارية

مطالبات بسحب ألفي سيارة تسلا بسبب خلل يشعل حرائق في البطارية

"الحد الساعة خمسة" لـ شريف البنداري يشارك في مهرجان مونبلييه السينمائي

"الحد الساعة خمسة" لـ شريف البنداري يشارك في مهرجان مونبلييه السينمائي

"التخطيط" تستهدف زيادة استثمارات قناة السويس لـ9.6 مليار جنيه في 2020

"التخطيط" تستهدف زيادة استثمارات قناة السويس لـ9.6 مليار جنيه في 2020

صور.. أحمد التهامي في 6 أكتوبر: تحيا مصر بكل فخر

صور.. أحمد التهامي في 6 أكتوبر: تحيا مصر بكل فخر

ضبط صاحب مكتب كمبيوتر يزور إيصالات سحب رخص السيارات في التبين

ضبط صاحب مكتب كمبيوتر يزور إيصالات سحب رخص السيارات في التبين

سمير فرج: فرق "مشاة 6 أكتوبر" الأشهر في حروب العالم

سمير فرج: فرق "مشاة 6 أكتوبر" الأشهر في حروب العالم

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إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

حرب على "قهاوي القاهرة والجيزة" بسبب "تزويغ" التلاميذ من المدارس

حرب على "قهاوي القاهرة والجيزة" بسبب "تزويغ" التلاميذ من المدارس

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"الميكروباص" بديلا لـ"الباص".. وبدون اشتراطات سلامة

بعد خفض البنزين.. ركاب يطلبون تخفيض الأجرة وسائقون:"ريّح الزبون"

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نصر أكتوبر بالسينما: تضحية على الجبهة.. وفرحة شعبية في بيوت مصر

نصر أكتوبر بالسينما: تضحية على الجبهة.. وفرحة شعبية في بيوت مصر

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