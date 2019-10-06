شهدت محافظة البحر الأحمر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم، وسط تكاثف الغيوم والسحب ونشاط للرياح مع تقلبات في العوامل الجوية مع توقعات بسقوط أمطار.

فيما سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، دون تأثير على الحركة المرورية، واستمرت حركة المطارات والموانئ بمعدلاتها الطبيعية، في المدينة الساحلية.

وأعلنت المحافظة اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية ذكرت في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن المحافظة في مجملها ستكون متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية.