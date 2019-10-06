مطالبات بسحب ألفي سيارة تسلا بسبب خلل يشعل حرائق في البطارية

كشف مجموعة من ملاك سيارات تسلا "S و X" من سنوات ما بين 2012- 2019، الجمعة، إنهم يراجعون ما إذا كان ينبغي لشركة Tesla Inc أن تستدعي ألفي سيارة كهربائية في شهر مايو، بدلا من إصدار ترقية للبرنامج، لإصلاح عيب محتمل يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق في البطارية.

وقالت الوكالة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "NHTSA" في الولايات المتحدة، إنها فتحت مراجعة لتقييم المطالبات المقدمة حول تعامل Tesla مع ترقية البرنامج في سيارات طراز S و Model X من سنوات 2012-2019.

وقالت إن مطالبات الالتماس تغطي نحو ألفي سيارة تسلا، كما تم مقاضاة الشركة التي يرأسها الملياردير "إيلون موسك"، بسبب التحديثات على برنامج شحن البطارية الخاص بها.

وأشارت الوكالة، إلى لأأن الشركة قد واجهت، هذا الأسبوع، شكاوى، تتعلق بمركبات تحطمت في مواقف السيارات في أثناء استخدام ميزة القيادة الذاتية.

وتلقت السيارات التي شملها الالتماس الذي قدمه ملاك السيارات المتضررين، إلى NHTSA، نحو ألفي مركبة، ترقية برنامج إدارة البطارية خلال شهر مايو الماضي، استجابة لخلل محتمل يمكن أن يؤدي إلى حرائق غير مرتبطة بالتحطم (الحوادث).

وجرى تقديم الالتماس، في 17 سبتمبر، من قبل مكاتب محامي كاليفورنيا "إدوارد سي تشن"، نيابة عن مالكي تسلا.