واصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إحياء الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بتوزيع الأعلام المصرية على الركاب المسافرين والقادمين داخل صالات السفر والوصول.

فيما نشرت شركة ميناء القاهرة الجوي المالكة لمطار القاهرة الدولي، أعلام مصر بجميع صالات السفر والوصول، حسب بيان أصدرته اليوم.

وشهدت المطارات المصرية أجواء احتفالية بمناسبه ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك ببث الأغاني الوطنية، وعرض التسجيلات الوثائقية عن حرب 1973، داخل صالات الوصول والسفر بجميع المطارات لمشاركة المسافرين والقادمين من ضيوف مصر ذكرى النصر الخالدة.

يأتي ذلك فيما بعثت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران التحية للشعب المصري عبر رسالة تهنئة بثتها عبر صفحاتها الالكترونيه، لتهنئة الشعب المصري العظيم بهذه المناسبه الوطنية.