ودع المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، حجاج شركة الميناء الفائزين بالقرعة العلنية لأداء فريضة الحج لهذا العام، والمقرر سفرهم على رحلة مصر للطيران رقم ms 677 من الصالة الموسمية بمطار القاهرة.

كانت القرعة العلنية التي أجريت في وقت سابق قد أسفرت عن اختيار 22 فائزا أساسيا، حرص فوزي على استقبالهم اليوم بالصالة الموسمية قبل رحيلهم للأراضي المقدسة، مقدما لهم التهاني.

وتفقد فوزي، استعدادات الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي قبل قليل، للوقوف على كافة الإجراءات والاستعدادات المتخذة لصالح الحجاج من مختلف المحافظات المصرية.