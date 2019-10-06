"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- معرض فني تفاعلي "لنتذكر رمسيس"، بالتعاون مع مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

- عرض مسرحية "المساعيد" بقاعة الحكمة الساعة 6 مساءً، ومسرحية "اسبرين" بقاعة الكلمة الساعة 7 مساءً، ومسرحية "صراع في الكانولا" بقاعة الحكمة الساعة 8 مساءً، ضمن مهرجان الساقية المسرحي السابع عشر، وسعر التذكرة 40 جنيهًا لكل مسرحية.

- معرض تراثنا لعارضي الحرف اليدوية والتراثية، في مركز مصر للمعارض الدولية، الساعة 6 مساءً.

- حفل "سديم باند" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.