أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبد العزيز، خلال شهر سبتمبر المنقضي، عن 10 آلاف و250 مركبة، بينها 9372 ملاكي، و878 نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 928 رسالة قطع غيار سيارات.

ووفقا لبيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الأحد، بلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر، نحو 4 مليارات و447 مليونا و612 ألف جنيه.

وحصَّلت جمارك السيارات بالإسكندرية، ضرائب ورسوم جمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسم التنمية، والغرامات، عن تلك السيارات وقطع الغيار، تقدر بحوالي مليار و344 مليونا و97 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر سبتمبر، نحو مليار و36 مليونا و213 ألف جنيه.

وأوضح "البيان"، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 27 مليونا و876 ألف جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالي 94 مليونا و965 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 122 مليونا و841 ألف جنيه.

كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليونا و534 ألف جنيه.