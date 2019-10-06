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أحد ابطال أكتوبر: "الله أكبر" كلمة السر في النصر

أحد ابطال أكتوبر: "الله أكبر" كلمة السر في النصر

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

طقس الغد: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

طقس الغد: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ 35 جنيها للكيلو

استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ 35 جنيها للكيلو

مدحت صالح: يجب الاستعانة بالأغاني الوطنية لمواجهة الإرهاب

مدحت صالح: يجب الاستعانة بالأغاني الوطنية لمواجهة الإرهاب

"التخطيط" تطلق برنامج إدارة الأعمال للقيادات بالتعاون مع مؤسسة ساويرس

"التخطيط" تطلق برنامج إدارة الأعمال للقيادات بالتعاون مع مؤسسة ساويرس

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إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

حرب على "قهاوي القاهرة والجيزة" بسبب "تزويغ" التلاميذ من المدارس

حرب على "قهاوي القاهرة والجيزة" بسبب "تزويغ" التلاميذ من المدارس

"الميكروباص" بديلا لـ"الباص".. وبدون اشتراطات سلامة

"الميكروباص" بديلا لـ"الباص".. وبدون اشتراطات سلامة

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