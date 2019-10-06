قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال سبتمبر الماضي، الشهر التاسع لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ 4 مليارات و447 مليون جنيه، مؤكدا تحصيل مليار و344 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 9 آلاف و372 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارين و824 مليون جنيه، خلال سبتمبر الماضي، وجرى تحصيل 774 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، في بيان أمس، إن جزءًا كبيرًا من السيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وجرى إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و372 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات في الإسكندرية أفرجت عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 579 مليون جنيه، خلال سبتمبر الماضي.

وأكد تحصيل 123 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 46 مليون جنيه، موضحا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 928 رسالة قطع غيار سيارات، خلال سبتمبر الماضي، بقيمة مليار و43 مليون جنيه.

وبيَّن أنه جرى تحصيل 122 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.