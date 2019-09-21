وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، عقب زيارة المملكة العربية السعودية، شارك خلالها في عدة لقاء مع مستثمرين سعوديين.

وشارك رئيس مصلحة الجمارك فى عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية ووفد اتحاد الصناعات المصرية حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية، والرد على استفسارات المستثمرين السعوديين.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر وإننا نسعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك قفزة كبيرة في مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والاستثمار.

وقال نجم، إنه تم تعديل التعريفة الجمركية فى 2018 بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن هناك العديد من المزايا والحوافز للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي في قانون الجمارك الجديد الذي سيصدر قريبا ومنها استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.