بعروض فنية مجانية.. بيت المسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن بيت المسرح يحتفي مع الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث يقدم البيت الفني للمسرح، اليوم، 3 عروض مسرحية، واحتفالية خاصة، وحفلات غنائية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمجان في 4 محافظات هي "القاهرة والإسكندرية والفيوم وجنوب سيناء".

وأضاف أن هناك عروض تقدم خصيصا بهذه المناسبة على مدار شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن الاحتفاء بذكرى أكتوبر المجيدة يتضمن عرض فيلم "اعرف جيشك"، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع قناة DMC قبل جميع العروض المسرحية يوم 6 أكتوبر.

وأشار مختار إلى أن بيت المسرح يقدم، اليوم، بالمجان احتفالية "يوم النصر"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهي من تأليف محمد مصطفى، وإخراج إسلام عبدالشفيع، على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية في الثامنة مساء، كما تقدم فرقة مسرح الساحة عرض "صحينا يا سينا" من تأليف خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ في الثامنة مساء بقصر الأمير طاز في السيدة زينب.

وأكد أن فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم فقرات غنائية لأعضاء الفرقة، في الثامنة مساء، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وتقدم فرقة المسرح الحديث عرضيها "أمر تكليف" بقصر ثقافة الفيوم في الفيوم من تأليف عيسى جمال وإخراج باسم قناوي، في الثامنة مساء، و"ولاد البلد" من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي بقصر ثقافة شرم الشيخ في جنوب سيناء في الثانية عشرة ظهرا.

وأوضح أنه على مدار شهر أكتوبر تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير وإخراج ماهر محمود بمركز شباب الجزيرة في الثامنة مساء، أيام 10، و11، و12 أكتوبر الجاري، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "عبور وانتصار" من تأليف وإخراج محمد الخولي على مسرح السلام بشارع قصر العيني، ابتداء من السبت 12 أكتوبر في السابعة مساء.