رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي والجيش بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفـاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم بالذكرى 46 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن انتصار أكتوبر المجيد سطر فصول ملحمة تعد من أعظم ملاحم العصر الحديث، وجسدت عمق التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعًا مدى الحياة.

وثمّن رئيس جامعة الأزهر، تضحيات قواتنا المسلحة التي تقدمها ولا تزال تقدمها من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض مصر الغالية، من أجل حماية حقوق الشعب وحماية الوطن ومقدراته، إضافة لدور القوات المسلحة بجانب قوات الشرطة المصرية في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصر، والعمل على تحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.

ودعا رئيس جامعة الأزهر، بهذه المناسبة، جميع المواطنين بكل طوائفهم وفئاتهم إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي في حربها المصيرية ضد جماعات الفتنة والغدر حتى تندحر نهائيا.

وأكد "نحن أحوج ما نكون لأن نستلهم ونغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا روح انتصارات أكتوبر المجيدة لنواجه التحديات الكبيرة التي تمر بها مصرنا العزيزة، والتي تتطلب منا جميعًا العمل بجد وإخلاص وتفان من أجل رفعة شان الوطن وحتى تكون مصر فى مكانتها المتميزه بين سائر بلدان العالم".