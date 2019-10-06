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فيديو.. غرق 6 أفيال حاولت إنقاذ "فيل رضيع"

فيديو.. غرق 6 أفيال حاولت إنقاذ "فيل رضيع"

التليفزيون المصري يرصد احتفالات الشعب بذكرى حرب أكتوبر

التليفزيون المصري يرصد احتفالات الشعب بذكرى حرب أكتوبر

"أوقاف الوادي الجديد" توزع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

"أوقاف الوادي الجديد" توزع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

الوادي الجديد تستلم 1129 فيزا جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"

الوادي الجديد تستلم 1129 فيزا جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"

بيومي: دور مصر خلال حرب أكتوبر يكمن في توظيف أسلحتها بشكل كامل

بيومي: دور مصر خلال حرب أكتوبر يكمن في توظيف أسلحتها بشكل كامل

محمد فراج عن "الممر": يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي عن أبطال مصريين

محمد فراج عن "الممر": يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي عن أبطال مصريين

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إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

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