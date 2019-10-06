قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفود سياحية من إنجلترا وبلجيكا، وأخرى متعددة الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأكد المحافظ أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية، والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

ووجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا وترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، أن وصول تلك الرحلات كان من خلال البواخر السياحية النيلية والرحلات السياحية، كما أن برنامج الوفود شمل زيارة مناطق بني حسن وتل العمارنة خلال مدة إقامتهم، مشيرا إلى أن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".