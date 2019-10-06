افتتح معهد الدراسات اللاهوتية بالمنيا العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 تحت رعاية نيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك وإدارة الأب كميل وليم، وذلك بالقداس الإلهي الافتتاحي.

واستعرض نيافة الانبا بطرس أهمية معهد الدراسات اللاهوتية ومبتغاه من تعميق الإيمان وسعة الأفق، إضافة إلى تقديم الشكر للأب باسيليوس عبدالمسيح على مجهوداته في الأعوام السابقة، ومرحبا بشكر الأب كميل وليم لاستكمال المسيرة في النهوض واستمرار معهد الدراسات اللاهوتية.

وعقدت جلسة تعريف بالنظام الدراسي بالمعهد ومعرفة اقتراحات الآباء الكهنة والشباب في خطة تطوير المعهد، وأهم العقبات التي تواجههم للالتحاق بالمعهد لمحاولة إزالتها ثم اختتم اليوم بالبركة الختامية من نيافتة والتقاط الصور التذكارية.